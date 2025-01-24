Раменские спортсмены заняли первое место на соревнованиях «Золотая шайба»

сегодня в 16:13

Раменские хоккеисты заняли первое место на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба». История турнира «Золотая шайба» началась еще с 1964 года. Сегодня соревнования «Золотая шайба» имеют обширную географию, сообщает пресс-служба муниципалитета.

На этой неделе подошел к концу II этап Всероссийских соревнований клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». Игры прошли в поселке городского типа Селятино. Три дня шла упорная борьба, и команда спортивной школы «Раменское» заняла первое место в состязании.

Команда СШ «Раменское» 2008–2009 года рождения сошлась на льду с командами «Центр-Луч» Сергиев Посад (7:0), СШОР Богородский (11:4) и ХК «Коломна» (8:0).

Блестящая победа спортсменов не была бы возможна без поддержки талантливого тренера — Дмитрия Тимофеева, который подготовил ребят. Теперь Раменские чемпионы поедут на финальный этап соревнований «Золотой шайбы», который пройдет в Волгограде.

Начало года с уверенных и красивых побед — залог успешного его продолжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.