Раменские спортсмены стали призерами фестиваля боевых искусств

Более 1 000 спортсменов из 20 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии стали участниками IV международного фестиваля боевых искусств «Кубок ANTA+2024». Участниками фестиваля от Раменского городского округа стали команды СК «Чемпион» Раменского и Ильинской СШ «Авангард», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин был одним из почетных гостей соревнований. Почетный знак «За верность Подмосковью» был вручен В. С. Жохову, который является старшим инструктором-методистом 1 категории в спортивной школе «Раменское».

На протяжении всех 50 лет своей деятельности, Валерий Сергеевич внес неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта. За счет его профессионального подхода, Раменский центр тестирования ГТО входит в число лучших в Московской области.

Всего 32 победителя и призера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.