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Путин встретится с завоевавшими 64 медали на Паралимпиаде в Париже спортсменами

Президент России Владимир Путин 16 декабря проведет встречу с победителями и призерами XVII летних Паралимпийских игр в Париже. Они получат от главы страны государственные награды, сообщает пресс-служба Кремля .

Паралимпиада в столице Франции началась 28 августа и закончилась 8 сентября 2024 года. Спортсмены с ограниченными возможностями из РФ выиграли 64 медали.

20 из них золотые, 21 серебряная и 23 бронзовые. Также российские спортсмены завоевали восьмое общекомандное место в неофициальном медальном зачете по общему количеству медалей.

В парижской Паралимпиаде принимали участие представители 171 государства.