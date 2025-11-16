Путин поздравил жителей РФ с Днем самбо
Фото - © РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил жителей стран с Днем самбо, которое отмечают 16 ноября. Он обратился как к тем, кто занимается этим видом спорта, так и к ветеранам, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам Путина, праздник посвящен уникальному виду единоборств. Он изначально появился в России.
Самбо объединяет огромное количество людей в разных частях РФ. Оно считается национальным достоянием страны, подчеркнул президент.
По словам Путина, для занятий самбо нужно физическая подготовка. Она воспитывает волю, самодисциплину и целеустремленность.
