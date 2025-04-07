Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по заброшенным шайбам

Президент России Владимир Путин поздравил российского хоккеиста и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина, установившего новый исторический рекорд по числу заброшенных шайб в НХЛ. Глава государства назвал это знаменательным событием и пожелал спортсмену боевого настроя, удачи и здоровья, сообщила пресс-служба Кремля.

«Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги», — следует из поздравления президента.

Путин отметил, что Овечкин завоевал множество наград, а его свершения вошли в «летопись отечественной школы хоккея». Президент подчеркнул, что новый рекорд «Ови» также стал праздником для российских и заграничных болельщиков.

6 апреля Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ, отличившись во время матча против «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, российский капитан «столичных» побил рекорд по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге, превзойдя результат канадца Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 гола.