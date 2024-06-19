Прыгун в воду из Подмосковья завоевал «золото» на играх БРИКС

Спортсмен из Подмосковья завоевал золотую медаль на соревнованиях по прыжкам в воду в рамках Международных игр стран БРИКС, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальный день соревнований в синхронных прыжках с десятиметровой вышки награду высшего достоинства завоевал призер Олимпийских игр, многократный победитель и призер чемпионатов Европы и мира Александр Бондарь из Подмосковья в паре с российским атлетом Русланом Терновым.

По итогам шести попыток тандем заработал 465,18 балла. На второй ступени пьедестала расположились белорусы Александр Колосков и Сергей Малашонок (342,36 балла), третье место заняли спортсмены из Тайланда Адизеп Хопучкланг и Натханон Срипразум (268,26).

Напомним, что днем ранее Александр Бондарь завоевал «золото» в индивидуальных прыжках с десятиметровой вышки. По итогам прыжков с трехметрового трамплина среди женщин подмосковные спортсменки заняли первые две ступени пьедестала. «Золото» в активе победительницы и призера первенств мира и Европы Елизаветы Кузиной. Следом за ней расположилась двукратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов Европы и мира Кристина Ильиных.

В первый день соревнований Елизавета Кузина заняла высшую ступень пьедестала в синхронных смешанных прыжках с трамплина высотой 3 метра. Также еще одна представительница Московской области Виктория Казанцева стала лучшей в дисциплине «вышка 10 метров». Итогом выступления подмосковных прыгунов в воду стали пять золотых и одна серебряная медали.

Таким образом, на счету спортсменов из Московской области на играх БРИКС уже 35 медалей — 19 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых.

Соревнования по прыжкам в воду проходят с 16 по 18 июня в городе Казань.

Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

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