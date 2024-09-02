Противопожарный рейд состоялся в Талдомском округе

Начальник ПСЧ-272 Андрей Барков рассказал, что в целях предотвращения пожаров огнеборцы регулярно напоминают населению правила пожарной безопасности.

«Недогоревший костер, брошенный на сухую траву окурок — все это может стать причиной природного бедствия. Особенно это актуально на сегодняшний день, потому что в Подмосковье вновь установилась жаркая, сухая, ветреная погода, так что любой фактор, провоцирующий возгорание, способен привести к необратимым последствиям. Огнеборцы также напомнили местным жителям о необходимости грамотной эксплуатации электрического и газового оборудования, а еще рассказали об ответственности за неосторожное обращение с огнем. Напоследок они вручили гражданам памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб», — пояснил Андрей Барков.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.