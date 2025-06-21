Промес прибыл в международный аэропорт Амстердама

Квинси Промес доставлен в Нидерланды для суда по громким уголовным делам

Экс-футболист московского «Спартака» Квинси Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, сообщает портал «Чемпионат» .

После приземления в амстердамском аэропорту Схипхол спортсмена сразу же пересадили в спецтранспорт Королевской военной полиции и, по данным источников, доставили в следственный изолятор.

Промесу предстоит ответить перед нидерландским правосудием по двум серьезным обвинениям. Первое касается организации поставки крупной партии кокаина (1,3 тонны) через порт Антверпена в 2020 году. Второе связано с инцидентом 2021 года, когда футболист нанес ножевые ранения собственному брату. По совокупности ему грозит до 7,5 лет тюремного заключения.

Промес был арестован 12 июня в Дубае, где футболист проживал на роскошной вилле.