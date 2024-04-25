Проекты Подмосковья получили гран-при Всероссийского конкурса «Ты в игре»

Два подмосковных проекта стали обладателями гран-при Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» на сумму 1 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Церемония вручения наград состоялась накануне на ВДНХ. Победителей конкурса приветствовал министр спорта России Олег Матыцин.

«Уже более 16 тыс. проектов были представлены за эти годы, более 15 млн наших граждан вовлечены в спорт благодаря проекту «Ты в игре». Разнообразие проектов вдохновляет. Это семейный спорт, различные виды деятельности, беговое движение, фестивальное движение и телевизионные шоу. Спорт — это, прежде всего, общение. В добрый путь. Продолжаем активно играть», — сказал Олег Матыцин.

Московскую область представляли 16 проектов в семи номинациях из 16 заявленных в конкурсе.

В номинации «Дети в спорте» победителем стал подмосковный инклюзивный проект «Адаптивный твирлинг. Праздничные возможности». Твирлинг — новое танцевально-спортивное направление в России. В его основе элементы хореографии, гимнастики, акробатики, жонглирования, танца и спортивная составляющая. Основные реквизиты для твирлинга — «батон» (палочка с двумя наконечниками), которым спортсмен активно работает в процессе тренировки, что развивает мелкую и крупную моторику. Занятия твирлингом детей с ОВЗ развивают мозг ребенка, что способствует его реабилитации. Проект предусматривает обучение педагогов, занятия с детьми с ОВЗ в коррекционных школах и интернатах.

В номинации «Спортивный туризм» победителем стал спортивно-туристический фестиваль «Крокодилиада». Фестиваль на протяжении 25 лет два раза в год собирает более 600 участников разного возраста и уровня спортивной подготовки. В их числе спортсмены, туристы и активные семьи с детьми. Фестиваль сочетает спортивную составляющую и основные экологические и общественные идеи: ответственный туризм, бережное отношение к природе, продвижение спортивного образа жизни, волонтерство, семейный отдых, творчество.

Финалисты в номинациях конкурса получают грант в размере 300 тыс. рублей на развитие проектов. Победитель конкурса становится обладателем гран-при размером 1 млн рублей.

«Более 5 тыс. проектов было подано в этом году. С каждым годом у нас эта цифра растет. Хочу назвать самые спортивные регионы текущего года: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Нижний Новгород, Красноярск, Краснодар и Новосибирск. Это наши топы. А среди топов по спорту лидером в этом году стал футбол. Большое количество заявок было подано именно по этому направлению. Самая популярная номинация — это дети в спорте, что тоже очень радует, потому что основная цель Министерства спорта — это вовлекать больше детей, чтобы они были активны и физически здоровы», — сказала директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Всероссийский конкурс «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». За все время в нем приняли участие более 16 тыс. инициатив со всей России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.