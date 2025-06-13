Проект «Корпоративная лига ГТО» реализуется в Люберцах

Проект «Корпоративная лига ГТО» стартовал в Люберцах. В нем принимают участие сотрудники предприятий городского округа, а также члены их семей. Накануне нормы всероссийского комплекса выполнили представители компании «ТекстильПрофи», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сотрудники «ТекстильПрофи» вместе с детьми выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на соответствующие возрастам ступени. Все испытания были пройдены с хорошими результатами, а главное - с отличным настроением и спортивным азартом. Сдача норм ГТО - это не только проверка физической формы, но и укрепление здоровья, повышение активности, развитие командного духа и мотивации к спорту», - рассказал руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров.

Он добавил, что ранее нормы всероссийского комплекса сдали представители компаний «Кухонный Двор» и НЦВ им. Миля и Камова.

Также в городском округе Люберцы реализуются проекты «В школу с ГТО» и «В вуз с ГТО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.