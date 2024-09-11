Призерам фестиваля школьников ГТО из Люберец вручили награды

Во вторник на оперативном совещании в администрации городского округа Люберцы вручили награды участникам команды муниципалитета, они заняли третье место на региональном этапе летнего фестиваля школьников ГТО, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В региональном этапе фестиваля ГТО, который состоялся в Балашихе, приняли участие 30 команд — это более 230 школьников в возрасте от 12 до 15 лет. В каждой команде — девять человек. Традиционный летний фестиваль ГТО проходил под девизом «Подтянись к движению».

«Представителям люберецкой команды Ксении Малышевой из гимназии № 18 и Даниилу Бадаеву из гимназии № 1 вручили памятные награды от министра физической культуры и спорта Московской области, а также сертификаты на получение именных спортивных костюмов „Люберцы“. Поздравляем наших ребят, желаем побед в учебе и спорте», — отметил Волков.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.