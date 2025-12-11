Президент IBA Кремлев анонсировал титульный поединок Бетербиева
Артур Бетербиев проведет поединок за чемпионский пояс его организации
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что в 2026 году экс-чемпион мира в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев выйдет на ринг в поединке за чемпионский пояс его организации, сообщает Metaratings.ru.
«Бетербиев подерется за пояс чемпиона IBA. Скоро. В следующем году», — подчеркнул Кремлев.
Последний поединок Бетербиева состоялся в феврале 2025 года против Дмитрия Бивола в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В этом бою Артур потерпел поражение решением большинства судей.
В его профессиональной карьере 21 победа (20 из которых нокаутом) и одно поражение.
