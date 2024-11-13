Президент Федерации шахмат станет гостем на подмосковном фестивале

В Ленинском городском округе с 15 по 17 ноября пройдет масштабный шахматный фестиваль «Мемориал Юрия Дохояна», который посетит президент Федерации шахмат Московской области Сергей Корякин. Соревнования, общий призовой фонд которых составит 1,6 млн рублей, пройдут на территории музея-заповедника Горки Ленинские, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Шахматные партии были одним из самых любимых видов досуга хозяев усадьбы Горки в разные годы, начиная с XIX века. Сохраняя традиции, мы в 2025 году планируем расширить музейный шахматный клуб и открыть в „Горках Ленинских“ Шахматный клуб Сергея Карякина. Поэтому принимать соревнования памяти Юрия Дохояна, тренера, который воспитал прославленного шахматиста, для нас особая честь», — приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгения Сарамуда.

Все желающие уже третий год подряд могут свободно посещать занятия шахматного клуба в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Фестиваль планирует объединить около 500 участников. В программу будут входить четыре турнира по блицу и быстрым шахматам, которые пройдут по швейцарской системе в 11 туров.

«Мы не первый раз встретимся с шахматистами в Горках Ленинских, но впервые фестиваль на площадке музея объединит такое большое количество любителей шахмат. Для меня особенно важно, что это фестиваль памяти замечательного тренера и теоретика, моего наставника, Юрия Рафаэловича Дохояна. Именно под его руководством женская сборная России завоевала золотую медаль всемирной Олимпиады, а мужская — серебряную. Дохоян воспитал несколько поколений гроссмейстеров, удостоился званий сеньор-тренера ФИДЕ и заслуженного тренера России. 26 октября 2024 года ему могло бы исполниться 60 лет», — добавил сенатор Сергей Карякин.

Более подробную информацию о фестивале, который пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» можно получить по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.