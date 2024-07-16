Презентация Килиана Мбаппе в «Реале»: где смотреть и когда пройдет

Мероприятие пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Презентация начнется в 13:00 по московскому времени. Ожидается, что поддержать футболиста придет более 80 тыс. зрителей.

Прямая трансляция церемонии будет доступна на Real Madrid TV по ссылке.

Килиан Мбаппе — 25-летний футболист, перешедший в «Реал Мадрид» и ставший нападающим клуба согласно пятилетнему контракту. Признается одним из лучших игроков мира. Чемпион мира и лучший молодой игрок чемпионата мира 2018. На чемпионате мира 2022 года стал лучшим бомбардиром.