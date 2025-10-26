Пресс-служба Олимпиады-2026 выложила и удалила фото Валиевой в Instagram*

Пресс-служба организаторов Олимпийских игр 2026 года в официальном аккаунте в Instagram* выложила, а затем удалила фотографию фигуристки из РФ Камилы Валиевой. Ее снимок появился в подборке спортсменов, которые представляют зимние олимпийские виды спорта, сообщает ТАСС .

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд вынес решение о дисквалификации Валиевой за то, что та нарушила антидопинговые правила. Таким образом, требование Всемирного антидопингового агентства было удовлетворено. Отсчет дисквалификации начался с 25 декабря 2021-го.

Валиеву отстранили за то, что она приняла медикамент триметазидин. Он запрещен.

Фигуристке 19 лет. До дисквалификации ее тренировал Этери Тутберидзе. На фоне отстранения у спортсменки забрали золотую чемпионата Европы 2022 года, золотую 2021-го, серебряную 2022-го, бронзовую 2023-го медали чемпионатов России. Также она лишилась серебряной награды финала Гран-при России 2023-го и наград на разных этапах турнира.

Валиева может официально тренироваться с 25 октября. Олимпийские игры 2026 года будут проводиться с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо.

*Социальная сеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

