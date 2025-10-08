Представительница Серебряных Прудов блеснула на Х Спартакиаде пенсионеров России

С 30 сентября по 5 октября в Тюменской области прошла юбилейная Х Спартакиада пенсионеров России. Это масштабное спортивное событие собрало сотни участников из самых разных уголков страны, чтобы продемонстрировать силу духа и приверженность здоровому образу жизни.

Команду Московской области представляли следующие участники: Гмыра Г.Н., Ломасова Т.А., Моргунов Н., Ермакова И.И., Старков В.И., Хасанова Л.И., Горбатов А.В., Воротникова Н. Н. По итогам спартакиады команда заняла 18 место из 78 команд. В составе сборной команды Московской области наш муниципальный округ на соревнованиях достойно представила Хасанова Лилия Ильдусовна, показав хороший результат в настольном теннисе, она заняла 7 место из 52 участниц спартакиады.

Программа Спартакиады была насыщенной и разнообразной. На протяжении 5 дней спортсмены состязались в различных видах соревнований. Спортсмены старшего поколения соревновались в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, шахматах, волейболе и многих других видах. Спартакиада стала не только площадкой для честной спортивной борьбы, но и возможностью обменяться опытом, укрепить дружеские связи и зарядиться энергией единомышленников.

«За дни спартакиады участники показали не только отличные спортивные результаты, но и приобрели новых друзей и единомышленников, показали стойкость характера, целеустремленность и доказали, что спорту покорны все возрасты» — отметил Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Поздравляем Лилию Ильдусовну с успешным выступлением на всероссийском уровне! Ее достижения — яркий пример для всех, кто стремится к активному долголетию и доказывает, что возраст для спорта не помеха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.