Представители студенческого киберспортивного клуба VOSTOK GGTU вошли в состав «Резерва лидеров киберспорта»

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В команду вошли: Алексей Морозов, руководитель клуба, преподаватель ПЭК; Андрей Гусев, студент ПЭК; Софья Миусова, выпускница ПЭК этого года; Дмитрий Силкин, студент ГГТУ.

Программа «Резерв лидеров киберспорта» направлена на подготовку управленческих кадров для развития киберспорта в субъектах Российской Федерации. Участники примут участие в масштабном форуме, который пройдет с 17 по 21 июля в Санкт-Петербурге, на базе университета ИТМО.

Участие в программе стало важным этапом в развитии студенческого киберспорта в университете и подтверждает высокий уровень подготовки и потенциал киберспортивного клуба VOSTOK GGTU на федеральном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.