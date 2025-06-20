Представители студенческого киберспортивного клуба VOSTOK GGTU вошли в состав «Резерва лидеров киберспорта»
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Четверо представителей студенческого киберспортивного клуба VOSTOK GGTU успешно прошли отбор и стали участниками программы «Резерв лидеров киберспорта», организованной Федерацией компьютерного спорта России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В команду вошли: Алексей Морозов, руководитель клуба, преподаватель ПЭК; Андрей Гусев, студент ПЭК; Софья Миусова, выпускница ПЭК этого года; Дмитрий Силкин, студент ГГТУ.
Программа «Резерв лидеров киберспорта» направлена на подготовку управленческих кадров для развития киберспорта в субъектах Российской Федерации. Участники примут участие в масштабном форуме, который пройдет с 17 по 21 июля в Санкт-Петербурге, на базе университета ИТМО.
Участие в программе стало важным этапом в развитии студенческого киберспорта в университете и подтверждает высокий уровень подготовки и потенциал киберспортивного клуба VOSTOK GGTU на федеральном уровне.
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