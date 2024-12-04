Представители Подмосковья завоевали три медали на международном турнире по борьбе

Спортсмены из Московской области записали на свой счет одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награду традиционных международных соревнований по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​В весовой категории до 55 килограммов не нашлось равных Алибеку Амирову. В финальной схватке он одолел представителя Киргизии Нурболота Бердикулова. В весе до 72 килограммов подмосковный борец Данил Григорьев вышел в финал турнира, где уступил сопернику из Белоруссии Илье Валевскому. И по итогам выступлений в категории до 67 килограммов на третью ступень пьедестала поднялся Билал Берсанукаев.

​Традиционный международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева прошел в Минске с 27 ноября по 1 декабря. Соревнования собрали более 100 борцов из пяти стран: России, Болгарии, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Участники разыграли медали в десяти весовых категориях.

​Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также глава региона сообщал, что в Подмосковье развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.