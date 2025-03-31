Представители КХЛ и «Зенита» примут участие в конференции Meta Sport Forum

Международная конференция по спортивному маркетингу и бизнесу Meta Sport Forum пройдет 2-3 апреля в Алматы. Руководители Континентальной хоккейной лиги и представители футбольного клуба «Зенит» будут присутствовать на мероприятии в качестве гостей, сообщает Metaratings.ru .

КХЛ и «Зенит» выделяются крупными достижениями в сфере спорта и маркетинга. КХЛ основана в 2009 году, а сейчас объединяет сильнейшие хоккейные клубы РФ, Белоруссии и Казахстана. «Зенит» является 11-кратным чемпионом России и СССР, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, многократным участником Лиги чемпионов.

В 2024 году петербургский клуб вошел в топ-100 самых популярных мировых клубов в социальных сетях. А на соцсети КХЛ в 2024 году были подписаны более 4 млн человек.

На Meta Sport Forum пройдут панельные дискуссии и кейс-сессии с представителями казахстанского спортивного общества и приглашенными спикерами из Европы и Америки. Также легендарные футболисты сборной Бразилии, чемпионы мира 2002 года Роберто Карлос и Кафу примут участие в мероприятии.

Среди других звездных спикеров, которые поучаствуют в конференции, отмечаются экс-гендиректор «Ливерпуля» Питер Мур, бывший digital-директор ФК «Барселона» Энрик Йопарт, бывший директор по маркетингу ФК «Барселона» Гиллем Граэль и экс-директор платформы для создания цифрового контента Barca Studios Пако Латорре.