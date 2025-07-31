Представителей СМИ Подмосковья приглашают на чемпионат России по конкуру

Фото - © Всадник на Евразийских играх по конкуру в конноспортивном комплексе «Максима парк» в Дмитровском округе/Медиасток.рф

Федерация конного спорта России приглашает представителей СМИ на Чемпионат России по конкуру. Чемпионат запланирован к проведению в период c 30 июля по 3 августа, сообщает пресс-служба организаторов.

Конкур – одна из самых зрелищных дисциплин конного спорта, входящая в программу Олимпийских игр, предполагающая преодоление препятствий парой всадник-лошадь.

Чемпионат России по конкуру традиционно проходит на площадке конноспортивного клуба Horseka и становится кульминацией сезона для сильнейших спортсменов России. Маршрут гран-при состоит из 12-15 препятствий, высота которых достигает 150 см, и позволяет определить лучшую спортивную пару страны.

Чемпионат России по конкуру всегда собирает полные зрительские трибуны и пользуется большой популярностью у представителей СМИ так как является ярким и захватывающим зрелищем, аналогов которому в нашей стране не существует.

Маршрут гран-при состоится 3 августа, сбор гостей в 13.00, время начала маршрута гран-при – 14.00.

Адрес – Московская область, г.о. Черноголовка, дер. Ивановское, КСК Horseka Sport.

Подробности по телефону 8 (925) 407-39-38.

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