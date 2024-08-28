Брынцалов встретился с юными спортсменами Балашихи

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым провел встречу с юными спортсменами округа, которые занимаются на стадионе «Труд». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам спикера регионального парламента, спортивное учреждение, открытое в этом году после реконструкции, подарит ребятам в будущем спортивном сезоне еще больше возможностей для достижения высоких результатов.

«Здесь в четырех отделениях занимаются свыше 700 детей. Я уверен, ребята в таких условиях будут завоевывать для родного города призы еще более высокого и престижного уровня. Самое главное, дети будут развиваться физически, делать в своей спортивной карьере дальнейшие шаги и тем самым оправдывать ожидания родителей и, конечно, всех жителей округа», — отметил Брынцалов.

Парламентария пригласили пройтись по стадиону, чтобы показать, как спортсмены здесь «обжились». В процессе обхода он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для игровых видов спорта и заглянул в гимнастический зал, где тренировались девочки из секции художественной гимнастики. Тренер отделения Елена Варфоломеева подчеркнула, что за полгода удалось опробовать и приноровиться к просторам и новому инвентарю. И сегодня, когда все возможности учреждения оценены, можно сосредоточиться на результате.

«Мы все время занимались в залах, где низкие потолки, а нам в гимнастике нужно высоко бросать. И это такой зал, который позволяет девочкам, особенно старшего возраста, делать то, что им положено делать, чтобы зарабатывать высокие оценки. За полгода дети все выросли профессионально однозначно и стремятся повышать свои результаты. Будут это делать и делают уже», — сказала Варфоломеева.

Игорь Брынцалов посмотрел и обновленное футбольное поле, на котором сегодня без стеснений одновременно тренируются ребята из секции по футболу и девчонки — бейсболистки. Помимо того, на поле теперь стало возможным проводить и соревнования разного уровня.

Буквально вчера, как заметила заведующая стадионом Марина Жирова, завершился открытый чемпионат по бейсболу, в котором приняли участие 7 женских команд из Подмосковья, Москвы и Костромы. На вопрос председателя Мособлдумы — кто же одержал победу, руководитель спортучреждения радостно сказала: «Мы!». И с гордостью познакомила парламентария со старшим тренером отделения по бейсболу Юрием Бакалец Акоста.

Юрий также подчеркнул, что в рамках чемпионата двое из «Вишен» были удостоены дополнительных призов — Эмилия, как лучший питчер, и Полина, как лучший бьющий. Девчонки с радостью поделились с Игорем Брынцаловым эмоциями от прошедшей игры.

«Для нас эти соревнования были долгожданными. Мы выступили достаточно хорошо, но и конкуренция ощущалась, безусловно. Каждая игра, поскольку мы играли один круг, была важна в общем зачете, и каждое поражение могло стоить нам призового места. Также не хотелось разочаровывать тех, кто пришел нас поддержать», — рассказала Эмилия.

Спикер регионального парламента поздравил команду с победой и в преддверии нового спортивного сезона пожелал и тренерам, и ребятам не сбавлять набранные темпы, упорного труда, успехов и новых высот.

В завершении он добавил, что в целом в Московской области развитию спортивной инфраструктуры сегодня уделяется большое внимание.

«В 2024 году в Подмосковье в стадии проектирования и строительства находится 9 объектов физической культуры и спорта, на это выделено финансирование в объеме 5,3 млрд рублей. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 4 объекта — ФОК в Бронницах и Раменском, а также стадионы в Щелково и Люберцах», — заключил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.