Предприниматель из Химок планирует открыть детскую школу бильярда

Более 20 лет назад предприниматель Дмитрий Мезенцев открыл в Химках компанию по производству игрового оборудования. В месяц производство отправляет около 50 бильярдных установок по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

О возможностях предприятия бизнесмен рассказал на встрече с представителями городской администрации.

«У нас есть несколько продуктов, которыми могут пользоваться люди с ограниченными возможностями. В частности, мы делаем боулинг, в который могут играть слепые. Там предусмотрены специальные установщики кегль и счетчики очков», — рассказал основатель производства Дмитрий Мизинцев.

На производстве выпускают эксклюзивные бильярдные столы с регулировкой высоты для слабовидящих и маломобильных граждан. Предприниматель также планирует открыть в округе детскую школу бильярда.

Сотрудники МКУ «Малый бизнес Химки» рассказали предпринимателю о возможных мерах поддержки бизнеса со стороны региона. Компания может вступить в реестр социального предпринимательства и получить субсидию на возмещение затрат на аренду помещения.

«Предприниматель собирается открыть школу бильярда для детей, это будет очень актуально. Проект станет большой поддержкой для предпринимателя, а также новым и интересным местом для развития наших детей», — отметил врио руководителя Рамил Джаннатов.

Дмитрий Мезенцев планирует открыть школу в ближайший год. Все оборудование для детей предприятие изготовит самостоятельно.

В Химках активно поддерживают местных предпринимателей и способствуют развитию отечественного производства. Сотрудники «Малого бизнеса Химки» регулярно оказывают необходимые меры поддержки. На подобных встречах специалисты консультируют бизнесменов и рассказывают о субсидировании.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.