Праздничный концерт ко Дню Победы прошел в Красногорске

Юные хоккеисты и фигуристы вышли на лед, чтобы почтить память героев, отстоявших свободу и независимость нашей страны в сороковых годах прошлого столетия.

По традиции памятное мероприятие открыл гимн Российской Федерации. Далее — показательные выступления фигуристов школы Татьяны Навки и хоккеистов — воспитанников Академии имени В. В. Петрова. За будущими звездами следили знаменитые спортсмены — многократные чемпионки мира, Европы и олимпийских игр — Татьяна Навка и Ирина Роднина, представители администрации городского округа Красногорск и зрители. Всего выступили порядка 60 ребят.

«Поздравляю с наступлением одного из самых важных праздников — праздника Победы. Желаю нам всем объединения и веры. Отмечу, что такое замечательное мероприятие проходит на нашей красногорской земле уже пятый год. И от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова — всем большой физкульт-привет!», — сказала первый заместитель главы Красногорска Наталья Тимошина.

Базовые элементы фигурного катания в сочетании с отличной хореографией, демонстрировались под песни военных лет. Творческие номера никого из зрителей не оставили равнодушными. Также состоялась акция «Бессмертный полк», в ходе которого к фигуристам присоединились воспитанники Академии хоккея. Ребята пронесли фотографии своих предков-героев под аккомпанемент хора девочек школы «Алые паруса».

«Девятое Мая нужно помнить потому, что закончилась война, которая унесла много жизней. И нужно помнить всех этих людей. Я прославлял своего родственника Василия Ивановича. Он воевал на танке. Я считаю, что Девятое Мая нужно помнить потому что, когда война кончилась, все люди стали снова радостными, не стало страшно, что кто-то погиб, и не надо волноваться. Это память наших прадедов», — рассказал воспитанник Академии В. В. Петрова Иван Мастеров.

Завершением мероприятия стал товарищеский хоккейный матч. На льду сразились мальчики 2015 и 16-го годов рождения. Младшие обыграли соперников со счётом 4: 1. Но, как отметили участники, это не столь важно, ведь Победа, которую добыли их предки 79 лет назад.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.