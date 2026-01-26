«Позорище»: депутат Госдумы раскритиковал Италию за неготовность к Олимпиаде

Депутат Свищев назвал ситуацию с ареной в Милане перед Играми «позорищем»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев осудил Италию за неготовность спортивной инфраструктуры к зимней Олимпиаде 2026 года и назвал ситуацию с хоккейной ареной в Милане «позорищем», сообщает NEWS.ru .

Свищев заявил, что Италия должна была заранее подготовить спортивные и логистические объекты к проведению зимней Олимпиады 2026 года. Он отметил, что устаревшая инфраструктура страны вызывает вопросы к Международному олимпийскому комитету (МОК) и итальянскому правительству.

«Когда за две недели до старта Олимпиады у тебя до сих пор не построен спортивный объект, я считаю, это позорище», — подчеркнул Свищев.

По его мнению, несмотря на проблемы с хоккейной ареной, Италия все же проведет Олимпиаду, однако объект останется проблемным на протяжении соревнований. Свищев добавил, что недостроенными остаются и другие объекты.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что стадион «Санта-Джулия» в Милане могут не успеть достроить к началу Олимпиады. Арена будет короче стандартов НХЛ, а раздевалки для игроков разместят в передвижных трейлерах. Строительство планируют завершить за 3 дня до старта женского хоккейного турнира 5 февраля.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

