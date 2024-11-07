«Посмотрит женский бокс»: алжирку Иман Хелиф пригласили на чемпионат России

Олимпийскую чемпионку по боксу из Алжира Хелиф пригласили на чемпионат России

Победительницу Олимпиады-2024 в Париже из Алжира Иман Хелиф пригласили в качестве зрителя на чемпионат России по боксу, который проходит в подмосковном Серпухове, сообщает РИА Новости .

Ранее во Франции обнародовали результаты гендерного теста скандальной олимпийской чемпионки по боксу Иман Хелиф. Спортсменку направили на исследования после ее дисквалификации весной 2023 года. МРТ-исследование показало, что у Хелиф нет матки, зато присутствуют внутренние яички и «микропенис».

«Мы слышали про эту историю. Мы боксировали с Хелиф. Приглашаем ее на чемпионат России в Серпухов», — заявила чемпионка Европы по боксу Елена Жиляева.

Она подчеркнула, что представительница Алжира не только сможет посмотреть женский бокс, но и побоксировать с россиянками в тренировочном режиме.

Жиляева добавила, что сложившаяся вокруг Иман Хелиф ситуация требует правильного расследования.