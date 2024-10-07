Порядка 80 спортсменов Электростали приняли участие в спортивных соревнованиях

В прошедшие выходные в районе водоема «Юбилейный» г. Электросталь прошел легкоатлетический кросс, в котором участвовало около 80 спортсменов в возрасте от 9 до 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также состоялись соревнования по велоспорту в дисциплине маунтинбайк, являющиеся III этапом кубка «Золотые колеса Подмосковья», в которых приняли участие 230 спортсменов из различных городов Подмосковья, а также Москвы, Иваново, Рязани, Тулы и Мурома.

Несмотря на пасмурную погоду, все соревнования прошли на высоком организационном уровне, четком судействе и при активной поддержке спонсоров соревнований.

Победители и призеры были награждены медалями и грамотами, предоставленными управлением по физической культуре и спорту администрации городского округа Электросталь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.