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Порядка 6,5 тыс знаков ГТО получили жители Химок за 2024 год

Жители Химок заняли второе место в рейтинге Московской области по количеству знаков ГТО. За прошлый год знаки отличия получили около 6,5 тысяч химчан, сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день в копилке округа 6 433 значков:

2 594 золотых;

2 396 серебряных;

1 443 бронзовых.

Сдать нормы ГТО может каждый желающий. В Химках центр тестирования «Готов к труду и обороне» работает на базе спортивного комплекса «Арена Химки» по адресу: ул. Кирова, д. 24.

Всего в прошлом году знаком отличия комплекса ГТО награждено 49 650 жителей Подмосковья. Это 25 328 золотых, 13 911 серебряных и 10 411 бронзовых медалей.

Выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия может каждый желающий. Со списком адресов центров тестирования можно ознакомиться на сайте Министерства спорта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.