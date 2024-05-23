Порядка 400 юнармейцев поучаствовали в соревнованиях по лазертагу в Подольске

Подольск стал точкой притяжения для полусотни юнармейских отрядов со всего Подмосковья. Лазертаг в регионе зарождался именно в Подольске. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Участников турнира приветствовали почетные гости, среди них олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина. После гимна минутой молчания почтили память кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова, именно ему были посвящены соревнования. В начале спецоперации он отправился добровольцем на Донбасс, погиб в ноябре 2022 года.

Соревнования памяти Дмитрия Кириллова проходят второй год. Растет не только количество участников, но и качество состязаний.

Футбольное поле было поделено на четыре зоны. Каждая команда состоит из пяти участников, задача у ребят непростая — захватить три контрольных точки, на все есть одна минута. Кто удержит больше позиций, тот и победил.

14 команд из 50 — хозяева турнира, подольчане. В четверку победителей вошли два юнармейских отряда Подольска — «Витязь-Быково» и «Варяг», а команды «Патриоты Подолья» и «Ирида» заняли второе место и стали призерами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.