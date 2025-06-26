Порядка 40 спортсменов Люберец приняли участие в сдаче нормативов ГТО

На стадионе «Урожай» городского округа Люберцы около 40 воспитанников школы самбо «Борец» успешно выполнили нормы ВФСК ГТО на бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вот уже второй год подряд самбисты демонстрируют свои лучшие физические качества, выполняя нормативы ГТО. В этот раз их сдали около 40 спортсменов. Тесты включали бег на короткие и длинные дистанции, челночный бег, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лежа, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед стоя на гимнастической скамье, метание спортивных снарядов», — отметил руководитель центра тестирования ГТО муниципалитета Евгений Петров.

В городском округе Люберцы реализуются уникальные проекты: «В школу с ГТО», «В ВУЗ с ГТО», «Всей семьей с ГТО», а также корпоративная лига ГТО для работников предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.