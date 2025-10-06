сегодня в 15:26

Порядка 300 спортсменов приняли участие в легкоатлетическом кроссе в Чехове

4 октября состоялся открытый чемпионат и первенство муниципального округа Чехов по легкоатлетическому кроссу. В этом году участие в соревнованиях приняло рекордное количество бегунов — 288 атлетов представили 14 муниципальных образований Подмосковья, а также Москвы, Обнинска и Балабаново Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Забеги проводились в парковой зоне Культурно-творческого центра «Дружба» на дистанции: 500 метров, один и два километра.

Чемпионы на дистанции 500 метров:

возрастная категория 2016 год и младше: Дамир Алимов и Дарья Боброва;

2014–2015 годы рождения: Максим Зиновьев и Милана Неделько.

На дистанции 1 километр:

2012–2013 годы рождения: Кирилл Еремин и Алиса Кургузкина;

2010–2011 годы рождения: Радослав Евграфов и Екатерина Анурьева;

2008–2009 годы рождения: Георгий Неделько и Елизавета Цыбина.

На дистанции 2 километра:

1986–2007 годы рождения: Андрей Бабин и Ирина Гавриленко;

1985 год рождения и старше: Денис Зиновьев и Ольга Дроздова.

Победители и призеры чемпионата получили эксклюзивные медали, грамоты и памятные призы.

С итоговыми протоколами соревнований можно ознакомиться в Telegram-канале: https://t.me/KrossKrovInvest.

За день до этого чеховские атлеты выступили на соревнования Чемпионата и первенств Московской области по легкоатлетическому кроссу в одном из городов Подмосковья.

Чемпионом Московской области в кроссе на 5 километров стал Андрей Дроздов.

Золотую награду у девушек до 18 лет выиграла Анастасия Степанова.

В беге на 2 километра у девушек до 16 лет второе место завоевала Ульяна Дорощенко, а третье Екатерина Анурьева.

В шестерку сильнейших в своих возрастных категориях вошли: Анастасия Пичугина, Даниил Пятаев и Максим Соболь.

Тренеры — Александр и Наталья Пятаевы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.