Порядка 300 спортсменов приняли участие в легкоатлетическом кроссе в Чехове
Фото - © Администрация м.о. Чехов
4 октября состоялся открытый чемпионат и первенство муниципального округа Чехов по легкоатлетическому кроссу. В этом году участие в соревнованиях приняло рекордное количество бегунов — 288 атлетов представили 14 муниципальных образований Подмосковья, а также Москвы, Обнинска и Балабаново Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Забеги проводились в парковой зоне Культурно-творческого центра «Дружба» на дистанции: 500 метров, один и два километра.
Чемпионы на дистанции 500 метров:
- возрастная категория 2016 год и младше: Дамир Алимов и Дарья Боброва;
- 2014–2015 годы рождения: Максим Зиновьев и Милана Неделько.
На дистанции 1 километр:
- 2012–2013 годы рождения: Кирилл Еремин и Алиса Кургузкина;
- 2010–2011 годы рождения: Радослав Евграфов и Екатерина Анурьева;
- 2008–2009 годы рождения: Георгий Неделько и Елизавета Цыбина.
На дистанции 2 километра:
- 1986–2007 годы рождения: Андрей Бабин и Ирина Гавриленко;
- 1985 год рождения и старше: Денис Зиновьев и Ольга Дроздова.
Победители и призеры чемпионата получили эксклюзивные медали, грамоты и памятные призы.
С итоговыми протоколами соревнований можно ознакомиться в Telegram-канале: https://t.me/KrossKrovInvest.
За день до этого чеховские атлеты выступили на соревнования Чемпионата и первенств Московской области по легкоатлетическому кроссу в одном из городов Подмосковья.
Чемпионом Московской области в кроссе на 5 километров стал Андрей Дроздов.
Золотую награду у девушек до 18 лет выиграла Анастасия Степанова.
В беге на 2 километра у девушек до 16 лет второе место завоевала Ульяна Дорощенко, а третье Екатерина Анурьева.
В шестерку сильнейших в своих возрастных категориях вошли: Анастасия Пичугина, Даниил Пятаев и Максим Соболь.
Тренеры — Александр и Наталья Пятаевы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.