Порядка 3 тыс болельщиков посетили игру «Легенд футбола» в Климовске

Легенды российского футбола 16 июня провели третий матч сезона. Спорстмены обыграли команду жителей городского округа Подольск со счетом 8:6. На трибунах стадиона «Весна» собрались более 3 000 зрителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Капитан «Легенд футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев вывел свою команду на поле в боевом составе. Многочисленные болельщики наблюдали за игрой: Егора Титова, Евгения Алдонина, Александра Ширко, Дмитрия Хлестова, Василия Иванова, Дмитрия Вязьмикина и Александра Филимонова на позиции голкипера. Также к третьей игре сезона присоединился победитель розыгрыша проекта «Суперлига Подмосковья» Илья Самошин.

«То, что строятся площадки, строятся стадионы, это прекрасно. Как и то, что у детей есть возможность себя реализовывать и тренироваться. Об этом мы могли только мечтать. Поэтому я желаю всем ребятам успехов и уверен, что из них получатся настоящие профессионалы», — сказал Евгений Алдонин.

С тренерской бровки руководил игрой команды звезд российского футбола трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

Также зрители на трибунах по традиции следили за игрой под «живые» комментарии спортивного журналиста и депутата Московской областной Думы Олега Жолобова.

«Вы знаете, в чем здесь класс стабильности, что везде праздники получаются. И поле хорошее, и зрителей много, и детей. Больше двухсот детей было. Я с родителями разговаривал, они говорят, что у ребят крылья вырастают, когда они с Титовым, Филимоновым, Аленичевым, Алдониным, Ширко, Ивановым, Вязьмикиным общаются. Когда они играют в футбол, они потом спят с футбольным мячом. Это здорово, так должно быть. Этот проект дает импульс, что ты можешь тоже стать успешным, состоятельным, богатым, известным», — поделился впечатлениями Олег Жолобов.

В рамках мероприятия юным футболистам Подольска подарили мячи и шарфы с автографами звезд российского футбола. Такой сюрприз был организован благотворительным фондом «Исток» в рамках проекта «Папа-наставник». Участники этой программы — дети бойцов, которые находятся в зоне СВО. Наставничество над ними взяли добровольцы, которые совместно с фондом «Исток» организуют для ребят различные активности, в том числе и спортивные.

Перед стартовым свистком, возвещающем о начале гала-матча, легендарные футболисты провели мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций.

Стадион «Весна» в Климовске открылся в октябре 2023 года. На его территории оборудовано поле с искусственным покрытием, круговые беговые дорожки, скамейки для запасных игроков, мобильные трибуны для зрителей, теплые раздевалки, площадки для игровых видов спорта и сдачи нормативов ГТО, а также освещение. Также на стадионе есть универсальная хоккейная площадка, позволяющая проводить в зимний период тренировки и соревнования по хоккею, массовое катание на коньках, а летом — игры по мини-футболу, волейболу, баскетболу и большому теннису.

Третья игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» в Подольске завершилась очередной победой Легенд. К финальному свистку счет на табло был 8:6 в пользу гостей. Матч вызвал большой ажиотаж, болельщики на трибунах создали атмосферу большого футбола.

Матч проходил в рамках XXXV всероссийского олимпийского дня. В 2024 году мероприятие проводится в поддержку ведущих российских спортсменов, несправедливо не допущенных к участию в Играх XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже. Также в поддержку российских атлетов 16 июня в Балашихе состоялся массовый забег для спортсменов разных возрастов.

В рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья. После игры в Подольске звездные футболисты посетят еще семь городских округов: Богородский, Одинцовский и Наро-Фоминский округа, Солнечногорск, Дубна, Королев, и округ Пушкинский.

За два сезона звездная сборная провела более 25 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.