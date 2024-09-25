Порядка 2,5 тыс жителей Ленинского округа сдали нормы ГТО с начала 2024 года

Почти 2,5 тыс. жителей Ленинского округа приняли участие в сдаче норм ГТО с начала 2024 года. Из них свыше 190 уже получили золотой знак. Еще порядка 700 должны выполнить комплекс до конца текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Развитию спорта и популяризации здорового образа жизни в России уделяется большое внимание как на федеральном уровне, так и на уровне регионов и муниципалитетов. По поручению президента Владимира Путина с 2025 года за регулярную сдачу норм ГТО можно будет оформить налоговый вычет. В нашем округе нормы ГТО сдают и взрослые, и дети от 6 лет, и с каждым годом их становится больше», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Комплекс ГТО включает в себя наклоны вперёд, подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимания, метание спортивного снаряда, бег на короткие, средние и длинные дистанции, бег на лыжах, плавание, стрельба из пневматической винтовки и другие дисциплины. Выполнение норм позволяет оценить уровень физической подготовки человека и его способность встать на защиту Родины. С 2018 года в комплекс также входит оценка навыков самообороны без применения оружия.

Большинство жителей Ленинского округа сдают нормативы на стадионе «Металлург» в Видном. Кроме того, единый день сдачи ГТО ежегодно проводится на базе дворца спорта «Видное». Дисциплины, требующие специальных условий, например, бег на лыжах или плавание, можно сдавать отдельно от других норм.

На сегодняшний день за сдачу ГТО выпускникам старших классов положены дополнительные баллы по ЕГЭ. При наличии знаков отличия вуз может прибавить от 2 до 10 баллов. Студентам университетов или колледжей за золотой знак могут начислить повышенную стипендию, а работодатели могут поощрять и поддерживать сотрудников, которые сдают нормативы ГТО, внеочередной премией или дополнительным выходным днем.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.