Порядка 23 тыс человек увидели выступления команды мотофристайла в Подмосковье

В дни новогодних каникул, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, в регионе состоялись выступления в рамках проекта «Зимний фристайл-мотокросс» от команды мотофристайла FMX13 под руководством самого титулованного фристайл-мотокросс райдера России, уроженца Коломны, Алексея Колесникова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Показы прошли в восьми муниципалитетах и собрали 23 тысячи зрителей.

Захватывающее мотофристайл-шоу от профессиональных спортсменов увидели жители и гости Орехово-Зуева, Каширы, Одинцова, Подольска, Химок, Балашихи, Люберец, Пушкина.

Наибольшее количество зрителей собралось на представление в округе Пушкинский — 4 тысячи человек. В Подольске и Химках посмотреть выступление команды мотофристайла пришли по 3,5 тысячи зрителей.

В программе, кроме трюков на специально подготовленных мотоциклах и сальто на багги, гости услышали выступления чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.