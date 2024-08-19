Полторы тысячи человек участвовали в «Ночном забеге со звездами» в Королеве

Первый ночной пробег прошел в Королеве, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Впервые в нашем Подмосковье проходит ночной забег. Это новое мероприятие, организованное по поручению нашего губернатора Андрея Воробьева. Он передавал вам всем большой привет, всем желает только победы. Сегодня Подмосковье — это территория спорта, территория здоровья и территория культуры», — обратился к участникам забега первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

​Участников приветствовали звезды отечественного спорта — олимпийский чемпион Никита Нагорный и экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Более того, прославленные спортсмены провели для всех желающих разминку перед стартом, а также присоединились к бегунам на дистанции.

​«Любимое Подмосковье, какое счастье быть здесь! Молодость, задор, полно детей! Королёв — великий город! Сегодня здесь собрались блестящие поклонники бега и, конечно же, команда самого спортивного губернатора. Команда тех людей, которые развивают физкультуру и спорт в Подмосковье. Каждый из вас, кто выйдет сегодня на дистанцию, уже настоящий чемпион. Самая большая награда для нас — это глаза наших детей, потому что сегодня мы вместе с детьми целыми семьями выйдем на старт для того, чтобы показать спортивную силу Королёва, Подмосковья и всей нашей большой страны», — поделился эмоциями ведущий Дмитрий Губерниев.

​Бегунам были предложены дистанции 5 и 10 км. А для самых маленьких любителей спорта был организован забег на 500 метров. На старт детской дистанции вышли более 150 юных атлетов. Трасса «Ночного забега со звездами» проходила по традиционному маршруту «Космического марафона», который знаком многим жителям и гостям Московской области.

Также для спортсменов и болельщиков была подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа.

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев