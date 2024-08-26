Порядка 1,5 тыс человек вышли на старт забега «Большая Волга» в Подмосковье

В Дубне состоялся четвертый старт летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья» полумарафон «Большая Волга». Его участниками стали 1500 бегунов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках мероприятия участникам были предложены дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Старт полумарафону был дан у памятника самолету-штурмовику ИЛ-2.

Также на событии были организованы и детские старты на 300 и 600 метров для бегунов в возрасте от 4 до 11 лет включительно.

«Я в своем городе Сергиевом Посаде в забегах участвую постоянно. В этом году мы приехали в Дубну. Тут все отлично организовано. У нас город с горочками, а здесь вода рядом. Дышать есть чем, трасса проходит через лес, очень атмосферно», — прокомментировал участник из Сергиева Посада Игорь Кочнев.

После финиша участники полумарафона, болельщики и гости смогли прогуляться по набережной им. Менделеева, побывать в аллее Высоцкого, посетить музей археологии и краеведения, музей истории науки и техники ОИЯИ Объединенного института ядерных исследований, а также памятники самолетам Ил-2 и МИГ-25.

На старт дистанции 5 км вышел и постоянный участник забегов проекта «Суперлига Подмосковья», житель Московской области 86-летний Юрий Исаев.

«Это уже четвертый забег в этом сезоне, в котором я участвую. Я ни одного не пропустил, у меня перерыва нет. И в Одинцове в этом году буду на заключительном забеге. Летом бегаю, зимой на лыжах хожу. В Дубне участвовал в лыжном марафоне „Николов Перевоз“. Полностью пробежал 33 км, огромное удовольствие получил. Бегать не обязательно быстро, но без любви к этому делу нельзя», — поделился Юрий Исаев.

Самым возрастным участниками мероприятия стали 74-летняя Любовь Уварова (Москва), которая пробежала дистанцию 10 км и 89-летний Семен Цурков (Москва), пробежавший 5 км.

«С учетом того, что я недавно влился в беговую тусовку, не могу сказать, что было легко. В целом доволен всем, трасса довольно приятная, крутая организация забега, спасибо. И музыканты на забеге — это очень здорово, барабаны — это самое крутое, что может быть на трассе», — поделился впечатлениями победитель на дистанции 21,1 км Григорий Воронин из Подольска.

Участниками полумарафона на различных дистанциях стали и корпоративные команды: АО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники», IT-компанию «Yadro» и АО «Мособлгаз».

С результатами забега можно ознакомиться на странице бегового события.

Полумарафон «Большая Волга» в Дубне — это новая локация «Суперлиги Подмосковья». В рамках летнего сезона проекта запланированы пять беговых стартов. Коломенский полумарафон «Летопись Победы» состоялся в мае. Забег «Волоколамский рубеж» прошел в июне, Сергиев Посад принимал любителей бега в июле в рамках традиционного полумарафона «Сергиевым путём». Завершится сезон кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN», который пройдет 19 октября.

«Суперлига Подмосковья» создана на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Помимо уже традиционных дисциплин — бега и ходьбы — с 1 декабря 2022 года для участников стали доступны тренировки на лыжах и плавание, с 1 апреля 2023 года велоспорт, а с весны 2024 года — лыжероллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и идут в общий зачет преодоленных километров.

«Суперлига Подмосковья» — это одно из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. Количество участников на сегодняшний день превышает 16 тысяч человек и увеличивается ежедневно. Каждый новый член команды и каждый дополнительный километр делают ближе достижение общей цели — совместно преодоленные 15 млн километров. На сегодняшний день участники спортивного проекта в ходе тренировок совместно преодолели более 13 900 тыс. км.

Серия забегов «Суперлига Подмосковья» организована в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.