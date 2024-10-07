Порядка 130 спортсменов поучаствовали в юбилейном забеге на 5 верст в Люберцах

В парке «Лесная опушка» в поселке Октябрьском городского округа Люберцы состоялся сотый старт забега «5 верст», который собрал порядка 128 участников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Почетной гостьей стала мастер спорта международного класса, рекордсменка мира, Европы, России в беге на 50 км, чемпионка мира, Европы в марафонском беге, победительница Парижского, Монреальского, Люблянского, Пражского марафонов, призер множества мировых марафонов Елена Раздрогина. Елена в данный момент работает с ориентировщиками округа.

Цель таких забегов — привлечение всех желающих в беговое сообщество «5 верст», чтобы каждый бегал, преодолевая себя и становясь с каждым днем лучше, несмотря на трудности.

Для участников юбилейного забега организовали угощения, праздничные торты, фотозоны, розыгрыш подарков. Каждый, кто одолел 5 верст, победитель. Они благодарны волонтерам и основателю этой замечательной локации Араму Арутюняну за все эти сто суперстартов.

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