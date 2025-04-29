Порядка 1100 ребят поучаствовали в играх «Юнармия, вперед!» в Ленинском округе

В преддверии Дня Победы в Ленинском городском округе прошли соревнования «Юнармия, вперед!». На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» 160 военно-патриотических и юнармейских отрядов со всего Подмосковья и из Москвы приняли участие в традиционных играх, которые 29 апреля прошли здесь уже в седьмой раз. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского округа.

«Нам важно быть не только принимающей стороной. Мы приглашаем посетителей болеть, наблюдать за участниками патриотической программы. Это не только зрелищное мероприятие, но и весьма познавательное. Ведь школьники отвечают на вопросы об истории нашей страны и вооруженных сил», — сказала директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

В мероприятии приняли участие и школьники из Ленинского городского округа — представители юнармейского отряда Мисайловской школы № 1. Команды по 7 человек, состоящие из юношей и девушек от 12 до 17 лет, проверили свои силы в следующих испытаниях: «Сборка-разборка АКМ», «Защита от оружия массового поражения», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Снаряжение магазина АК 30 патронами», «Воинские звания Вооруженных сил Российской Федерации», «Одеть бойца спецназа».

Кроме этого, в программу соревнований вошли смотр строя и песни, марш-бросок «Болото», имитационная стрельба, боевое развёртывание и другие. Все юнармейцы выступали в форме, соответствующей правилам для каждого вида испытаний.

«Ребята показали военную подготовку, собранность, дисциплинированность и любовь к Родине — качества, присущие настоящему патриоту. Здорово, что юнармейцы не только словами, но и настоящими делами доказывают свою готовность защищать страну», — отметил начальник штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.