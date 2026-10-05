Пономарев назвал Воробьева игроком, который не дотягивает до уровня «Краснодара»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что нападающий Дмитрий Воробьев пока не соответствует уровню «Краснодара» и может пригодиться для ротации, сообщает Metaratings.ru .

Воробьев перешел в «Краснодар» из московского «Локомотива» летом 2026 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги он провел девять матчей и отдал две результативные передачи.

«Воробьев пока сырой. В „Краснодаре“ есть сумасшедший Кордоба. Джон — очень интересный парень, энергичный, активный, заводной. Мне кажется, он уже „наелся“ и немного устал тянуть за собой команду. Во многом как он играл, так и вся команда играла. Воробьев для „Краснодара“ пока не такого уровня. Как помощь, игрок ротации — может быть, где-то и пригодится. Но ему уже около 28 лет — это серьезный возраст. Он уже должен раскрываться. Если сейчас не раскроется, можно заканчивать», — отметил Пономарев.

В десятом туре Российской премьер-лиги «Краснодар» примет «Зенит». Матч состоится 10 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

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