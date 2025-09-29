Полузащитник «Спартака» Зорин рассказал о последствиях травмы ахиллова сухожилия
Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин поделился информацией о своем состоянии после травмы ахиллова сухожилия, отметив, что неприятные ощущения остались позади. Также он дал комментарий по поводу завершившегося матча десятого тура РПЛ против «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.
Встреча завершилась уверенной победой «Спартака» со счетом 3:0. Отличились Манфред Угальде, забивший один гол, и Жедсон Фернандеш, оформивший дубль. Спартаковцы впервые вышли на поле в новой красно-черной форме от Jögel.
«Главное, что последствия травмы „ахилла“ больше не беспокоят, чувствую себя хорошо. Матч получился успешный: крупно победили в новой красно-черной форме, которая, по-моему, всем понравилась. Теперь на очереди матч с „Пари НН“ уже в Кубке, где перед нами стоит задача выйти из группы с первого места. Снова будем играть только на победу», — отметил Зорин.
Следующую игру «красно-белые» проведут 1 октября, начало в 18:00 по московскому времени. Команда Деяна Станковича сыграет гостевой матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.