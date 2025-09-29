Полузащитник «Спартака» Зорин рассказал о последствиях травмы ахиллова сухожилия

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин поделился информацией о своем состоянии после травмы ахиллова сухожилия, отметив, что неприятные ощущения остались позади. Также он дал комментарий по поводу завершившегося матча десятого тура РПЛ против «Пари НН», сообщает Metaratings.ru .

Встреча завершилась уверенной победой «Спартака» со счетом 3:0. Отличились Манфред Угальде, забивший один гол, и Жедсон Фернандеш, оформивший дубль. Спартаковцы впервые вышли на поле в новой красно-черной форме от Jögel.

«Главное, что последствия травмы „ахилла“ больше не беспокоят, чувствую себя хорошо. Матч получился успешный: крупно победили в новой красно-черной форме, которая, по-моему, всем понравилась. Теперь на очереди матч с „Пари НН“ уже в Кубке, где перед нами стоит задача выйти из группы с первого места. Снова будем играть только на победу», — отметил Зорин.

Следующую игру «красно-белые» проведут 1 октября, начало в 18:00 по московскому времени. Команда Деяна Станковича сыграет гостевой матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.