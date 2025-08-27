Полузащитник Рифат Жемалетдинов рассматривает переход в «Кайрат»
Агент хавбека Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев сообщил о готовности футболиста изучить потенциальное предложение о трансфере от «Кайрата», пишет Metaratings.ru.
Во вторник казахстанский клуб одержал победу над «Селтиком» (после ничьей 0:0, выиграв 3:2 в серии пенальти), обеспечив себе выход в групповой этап Лиги чемпионов.
«Чтобы Рифат перешел в „Кайрат“, должно сложиться несколько факторов. Нужно, чтобы „Кайрату“ был интересен игрок и было достойное финансовое предложение. Плюс сам Рифат должен быть заинтересован. Конечно, было бы приятно сыграть в Лиге чемпионов против статусных команд. Если „Кайрат“ предложит контракт, мы его обязательно рассмотрим», — отметил Кузьмичев.
Последним клубом Жемалетдинова был ЦСКА, который он оставил этим летом на правах свободного агента. В составе московской команды он провел 29 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.