Полумарафон «Волоколамский рубеж» состоится в Подмосковье 8 июня

В Волоколамске 8 июня состоится второй старт серии легкоатлетических забегов проекта «Суперлига Подмосковья» — полумарафон «Волоколамский рубеж». На сегодняшний день зарегистрировали уже более 1 200 участников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для спортсменов подготовлены дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Также в рамках забега состоятся детские старты на 300 и 600 метров для юных атлетов в возрасте от 4 до 11 лет включительно. Старт полумарафону «Волоколамский рубеж» будет дан у Мемориального комплекса Героям-панфиловцам.

Традиционный бесплатный забег состоится на дистанции 3 км с неограниченным количеством мест. Промокод для регистрации можно получить на сайте проекта СУПЕРЛИГАМО.РФ.

На детские забеги можно зарегистрироваться бесплатно, ребёнку достаточно иметь личный кабинет на платформе RussiaRunning.

По итогам забега на дистанциях «5 км», «10 км» и «21,1 км» награждение проводится в следующих зачетах: абсолютный зачет (1-3 места, мужчины и женщины) и «возрастные категории» (1 место, мужчины и женщины). Регистрация участников продолжается на сайте забега.

Информационный партнер турнира: «Советский спорт» — первое спортивное медиа в стране.

Забег проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Мероприятие состоится 8 июня по адресу: Волоколамский городской округ, деревня Нелидово, Мемориальный комплекс Героям-панфиловцам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.