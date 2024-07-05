Полумарафон «Сергиевым путем» начнется в Подмосковье 13 июля

Полумарафон «Сергиевым путем» состоится 13 июля в Сергиевом Посаде. Этот старт станет третьим в летнем сезоне проекта «Суперлига Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для участников традиционно будут доступны дистанции 3, 5, 10 и 21.1 км. Старт будет дан на Красногорской площади. Дистанцию на 3 км могут пробежать все желающие без ограничений и без хронометража при условии регистрации. Подать заявку на участие можно на сайте мероприятия.

Участники полумарафона пробегут вдоль центральных улиц Сергиева Посада, увидят основные достопримечательности, а после события смогут посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит и приложиться к мощам Преподобного Сергия Радонежского. Гостей будут рады видеть и в художественно-педагогическом музее игрушки, музее впечатлений и музейном комплексе «Конный двор».

Для юных спортсменов в возрасте от 4 до 11 лет будут подготовлены дистанции на 300 и 600 м. Участие бесплатное. Для того, чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо зарегистрировать ребенка на сайте бегового события.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Мероприятие состоится 13 июля по адресу: г. Сергиев Посад, Красногорская площадь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.