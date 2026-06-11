«Политические тучки»: Лихачев высказался о ЧМ-2026 по футболу

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев высказался о чемпионате мира по футболу 2026 года и заявил о влиянии политики на турнир, сообщает RT .

Чемпионат мира — 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Лихачев отметил, что на турнире сыграют партнеры России: сборные Узбекистана, Турции, Египта и Ирана.

По его словам, США и Иран ведут заочную перепалку, которая затронула футбол. Американская сторона заявила, что не может гарантировать безопасность иранской команде и не рада ее участию. Иранцы считают это нарушением правил честной игры.

«К сожалению, политические тучки набежали и над футболом», — добавил глава «Росатома».

Лихачев также назвал несправедливым отстранение сборной России от футбольных турниров, включая чемпионат мира. Он сообщил, что работу по поэтапному возвращению команд будут вести с партнерами, влиятельными странами и спортивными федерациями.

Сборная России не участвует в турнире по решению Международной федерации футбола. Ранее сообщалось, что Владимир Путин не посетит мундиаль.

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