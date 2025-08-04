Подведены итоги второго игрового дня Кубка Овечкина по хоккею

В Подмосковье завершился второй игровой день международного Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд ведущих академий России, Белоруссии и Казахстана, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​3 августа на тренировочных и основных аренах им. В.Петрова в Красногорске и им. В.Шалимова в Мытищах состоялось 12 матчей второго тура в рамках группового этапа ОвиCUP.

​В группе А московский ЦСКА разгромил со счётом 17:1 хабаровский «Амур». «Витязь» из Подольска одолел «Сибирь» из Новосибирска — 5:1. А исход встречи «Адмирал» Владивосток — «Академия Петрова» Красногорск решился лишь в серии послематчевых буллитов. Победу в матче отпраздновала команда из Владивостока — 4:5 (б).

Также серией послематчевых буллитов завершилось противостояние в группе Б, в котором московские динамовцы выиграли у «Армии СКА» из Санкт-Петербурга — 4:5 (б). В этой же группе «Салават Юлаев» из Уфы нанёс поражение со счётом 6:4 столичному «Спартаку». И омский «Авангард» оказался сильнее «Трактора» из Челябинска — 4:1.

​В группе В «Северсталь» из Череповца победила представителей Казахстана «Барыс» (Астана). Результат встречи — 8:4. Ярославский «Локомотив» разгромил минское «Динамо» — 18:1. И в третьем матче зрители Кубка Александра Овечкина увидели подмосковное дерби: «Атлант» из Мытищ уступил со счётом 0:1 «Балашихе».

​Матчи группы Г стартовали со встречи «Красных Крыльев» из Екатеринбурга и воскресенского «Химика». Победу одержали хоккеисты уральской команды — 5:3. «Красная Машина Юниор» из Красногорска проиграла казанскому «АК Барсу» со счётом 4:10. И в сегодняшней заключительной игре группы Г магнитогорский «Металлург» взял верх над «Динамо» из Санкт-Петербурга — 7:3.

​Подробнее ознакомиться с результатами Кубка Овечкина и положением команд в турнирной таблице можно на официальном сайте турнира.

​Турнир продлится до 9 августа и завершится большим шоу на арене «Мытищи» имени В. И. Шалимова. Победителей и призеров Кубка Александра Овечкина наградит лично капитан «Вашингтон Кэпиталз». В заключительный день турнира пройдёт финальная игра за Кубок, а также Матч всех звёзд с участием Александра Овечкина, Евгения Малкина, Павла Дацюка, Кирилла Капризова, Ильи Ковальчука, Игоря Шестеркина, Андрея Аршавина, Евгения Плющенко, Никиты Нагорного и множества других звёзд из мира хоккея и разных видов спорта.

Кроме того, для всех болельщиков запланировано яркое спортивное шоу и развлекательная программа с розыгрышем призов.

​Основным ведущим мероприятия станет Дмитрий Губерниев, а прокомментируют противостояние двух звёздных команд профессиональные журналисты Сергей Гимаев, Денис Казанский и Роман Скворцов.

​Прямые трансляции матчей доступны в официальном сообществе Кубка Александра Овечкина в «VK».

​Напомним, что турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2018 года. В этом году он проходит в седьмой раз. В нём принимают участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана — это рекордное количество участников за все время проведения турнира.

​Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Следите за обновлениями в официальном сообществе турнира в «VK», в телеграм-канале Александра Овечкина и на сайте Кубка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.