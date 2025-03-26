Подписано соглашение о создании спортивной инфраструктуры в Подмосковье

Компания ФСК Family заключила соглашение со СК «Снегирь Арена» по созданию спортивной инфраструктуры в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Компания ФСК Family (входит в ГК ФСК) заключила соглашение о сотрудничестве со спортивным комплексом «Снегирь Арена», открывающее новые возможности в области концептуального проектирования и управления спортивной средой во всех жилых комплексах девелопера.

Первым шагом такого партнерства станет физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на территории ЖК «Жаворонки Клаб». Он войдет в состав торгового комплекса площадью 8 900 кв. м и станет ключевым элементом спортивной составляющей проекта.

Мультифункциональный спортивный центр будет оснащен с учетом всех современных требований для комфортного пребывания как взрослых, так и детей. В нем будет запланирована спортивная и досуговая инфраструктура, а также удобные раздевалки и душевые. Благодаря разнообразным секциям, ФОК станет новой точкой притяжения, предлагая возможности для активного времяпрепровождения всех членов семьи.

«Это соглашение — большой шаг в развитии качественных круглогодичных спортивных объектов клубного формата для жителей ЖК и близлежащих окрестностей. Уверена, что вместе мы обеспечим все условия для того, чтобы каждый проживающий мог заниматься любимым спортом и укреплять свое здоровье без значительных затрат времени на логистику», — отметила управляющий партнер «Снегирь Арена» Светлана Медведева.

«В наших проектах мы создаем полноценную среду для жизни, где все виды инфраструктуры — социальная, коммерческая, спортивная и развлекательная — находятся в шаговой доступности и обеспечивают резидентам уровень комфорта сравнимый с городским. Думаю, что наше партнерство станет важным шагом в развитии современных центров социальной активности, что принесет пользу не только нашим проектам, но и жителям Московской области», — комментирует генеральный директор ФСК Family Максим Белов.

ЖК «Жаворонки Клаб» расположен в 23 км от МКАД по Минскому шоссе в городском округе Одинцово Московской области. Проект включает в себя таунхаусы и многоквартирные дома с нестандартными форматами квартир: с отдельными входами на первом этаже, двухуровневыми решениями, панорамными окнами и выходами на кровлю. На территории комплекса предусмотрены: школа на 560 мест, детский сад на 260 мест, амбулатория на 71 посещение в смену с отделениями для детей и взрослых. Строительство ЖК «Жаворонки Клаб» проходит в две очереди. Ввод в эксплуатацию первого дома будет осуществлен по графику в мае 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.