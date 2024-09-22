Подольский ХК «Хорс» поможет реализоваться игрокам из Электростали

В ледовом дворце спорта «Кристалл» в Электростали состоялась торжественная церемония заключения договора о сотрудничестве между хоккейным клубом «Хорс» Подольска и электростальской МБУДО СШОР «Кристалл-Восток». В подписании договора участвовали президент ХК «Хорс» Александр Козлов, спортивный директор Павел Емельянов и начальник команды Александр Пипкин, а также директор СШОР «Кристалл-Восток» Артем Колосницын, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Сотрудничество клуба и школы теперь будет заключаться во взаимодействии и взаимопомощи игроками, привлечении воспитанников школы к играм в чемпионате НМХЛ, а также оказании помощи спортивной школе клюшками и экипировкой.

Церемония проходила на ледовой арене в присутствии воспитанников спортшколы и почетных гостей. После официального подписания документов воспитанники и тренерский штаб «Кристалл-Восток» получили в подарок спортивные костюмы и клюшки.

В завершении торжественной части состоялся товарищеский матч между командами. В конце мероприятия воспитанники школы Электростали получили памятные подарки от хоккейного клуба «Хорс»

«Спортивная школа „Кристалл-Восток“ богата своими воспитанниками, богата своей историей. К сожалению, в последнее время хоккею в городе не уделялось достаточно внимания, но здесь очень много любителей хоккея. Город очень любит хоккей, нам очень интересно было вникнуть во все это и помочь городу в развитии хоккея, чтобы дети не шатались по улицам, а шли заниматься спортом, даже не обязательно в хоккей, а просто, чтобы, приходили в секции, росли и развивались», — сказал президент ХК «Хорс» Александр Козлов.

Он отметил, что сотрудничество клуба и школы заключается во взаимодействии и взаимопомощи игроками, привлечении воспитанников школы к играм в чемпионате НМХЛ, а также оказании помощи спортивной школе клюшками и экипировкой. Также выразил надежду на плодотворную совместную работу, чтобы вместе достигать поставленных целей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.