Подольские спортсмены взяли бронзовые медали по универсальному бою

Две бронзовых медали первенства мира по универсальному бою завоевали бойцы из Подольска Юрий Глущенко в возрастной категории 16-17 лет в весе 80 кг и Артем Панарин в категории 16-17 лет и весе 75 кг. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состязания прошли в городском округе Домодедово на стадионе «Авангард» в универсальном зале ФОК 2 с 12 по 17 ноября среди юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет и юниоров и юниорок 18-20 лет. Глущенко и Панарин занимаются в спортивном клубе «Скорпион» при ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики.

Всего более 700 спортсменов и 19 стран приняли участие в мировом первенстве. В том числе из Алжира, Беларуси, Израиля, Индии, Казахстана, Монголии, Молдовы, России, Сирии, Таджикистана и ряда других.

Универсальный бой является зрелищным видом спорта и включает в себя преодоление полосы препятствий и поединки на ринге.

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