Подольские спортсмены взяли 7 медалей на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

Спортсмены из Подольска завоевали семь медалей на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в составе команды Московской области. В составе команды Московской области выступили девять подольчан. Ребята показали высокие результаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ксения Парфенова стала лучшей в дисциплине «Штурмовая лестница» и в беге на 100 метров. Дарья Илица завоевала два золота в эстафете и на стометровке. Второй на дистанции 100 метров финишировала подольчанка Дарья Финягина. Денис Урсу стал чемпионом в дисциплине «Боевое развертывание» и призер в эстафете.

На турнире в Подольске состязались команды из 16 регионов страны со спортсменами в возрасте от 13 до 18 лет.

Программа включала в себя четыре вида соревнований, в том числе покорение на скорость штурмовой лестницы, бег на 100 метров с препятствиями, участие в пожарной эстафете 4×100 метров и боевом развертывании.

В общекомандном зачете подмосковные спортсмены показали лучший результат и получили право участвовать в первенстве России по пожарно-спасательному спорту, которое пройдет с 4 по 9 сентября в Ханты-Мансийске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.