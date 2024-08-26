Подольские баскетболисты завоевали золото на областных соревнованиях

сегодня в 14:38

Мужская команда «Последний орден» города Подольска возрастной категории 30-35 лет завоевала золото в Ногинске Богородского городского округа на традиционных соревнованиях Московской области по уличному баскетболу 3×3 на Кубок Д. Я. Берлина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состязания проходили в рамках Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч».

Команду «Последний орден» сформировали из мужчин, проживающих в Ново-Сырово и Климовске, ранее она стала победителем турнира по баскетболу 3×3 в парке имени Виктора Талалихина в День физкультурника.

Бронзовые медали турнира увезли в Подольск воспитанницы спортивной школы «Космос» 2008 года рождения. В шаге от призовой тройки остановились девочки из «Космоса» 2009 года рождения, заняв четвертое место.

Команда Подольска была одной из самых многочисленных, делегация составила 58 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.