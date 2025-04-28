Подольские баскетболисты стали победителями школьной лиги

Стадион «Труд» в городском округе Балашиха принял большой финал турнира по баскетболу 3×3 в рамках школьной лиги Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Золотые награды подмосковной Школьной лиги среди команд юношей завоевали спортсмены из Подольска, которые в финальном противостоянии обыграли соперников из Истры — 16:11. Почетное третье место заняли баскетболисты из Балашихи, взявшие верх над командой из Щелкова — 21:17.

​Среди коллективов девушек лучшими также стали представительницы Подольска. В заключительной встрече они со счетом 21:17 одержали победу над командой из Наро-Фоминска. И замкнули тройку призеров школьницы из Балашихи. В матче за «бронзу» они переиграли соперниц из Домодедово — 7:5.

​«Ребята, мы организовали для вас этот турнир, как и всю Школьную лигу. В этом году в ней участвуют 13 городских округов. И вы — среди лучших, а кто-то из вас — лучшие. Сегодня мы увидели прекрасные финальные игры. Все молодцы. Поздравляю Подольск с победой. В следующем году будет еще больше участников, будет участвовать уже вся Московская область. Многие из вас, я уверен, перейдут в профессиональный спорт. Но самое главное, чтобы вы объединялись, общались между собой, дружили и двигались вперед вместе», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов в ходе торжественной церемонии награждения.

​По итогам турнира были названы лучшие игроки финала и всей баскетбольной Школьной лиги Подмосковья. Елизавета Арбузова стала лучшим игроком Лиги среди девушек. Также она была отмечена как лучший игрок финала в составе команды Подольска. Кроме того, лучшей баскетболисткой в составе второго финалиста — сборной Наро-Фоминска — признана Елизавета Шарапова. Среди юношей лучшим игроком Лиги стал Максим Жаров, выступающий за Щелково. Лучшие игроки финала — Максим Фильков из Подольска и Тимур Жевага из Истры.

Почетным гостем финальных матчей в Балашихе стал мастер спорта международного класса, двукратный обладатель Еврокубка в составе баскетбольного клуба «Химки», чемпион России, чемпион Единой лиги ВТБ, главный тренер команды «ЦСП-Химки» Егор Вяльцев. Прославленный игрокпоприветствовал всех юных любителей баскетбола, сделал совместные фото и оставил автограф всем желающим.

​«Такие соревнования среди школьников обязательно нужны. Чем больше привлекается детей к спорту, в частности к баскетболу, тем лучше. Спасибо организаторам. Турнир прошел на высшем уровне. По всей стране спорт развивается, регион развивается, это видно. Посмотрите какой ажиотаж. Как много болельщиков пришло посмотреть на игру школьных команд. Это объединяет и в будущем сыграет большую положительную роль. Желаю всем продолжать тренироваться и верить в свой путь. Уверен, что вы ставите для себя самые высокие задачи и успешно реализуете их, что мы сегодня и увидели. Все бились до конца», — поделился эмоциями Егор Вяльцев.

​Напомним, ранее в Балашихе определились абсолютные победители «Финала четырех» Школьной лиги Московской области по шахматам, где победу одержала команда городского округа Щелково. Второе и третье место заняли шахматисты из Дубны и Балашихи соответственно. В качестве почетного гостя соревнования посетил чемпион России до 15 лет по шахматам, многократный победитель всероссийского финала «Белой ладьи», подольский спортсмен, входящий в десятку лучших юных игроков мира Святослав Лисенков.

28 апреля в Подольске состоится финальная часть Школьной лиги по волейболу. Среди девушек в финал прошли команды из Истры, Дмитрова, Домодедова и Королева. Юношеские коллективы будут представлять Королев, Щелково, Дмитров и Подольск. Соревнования станут самыми многочисленными по составу звездных гостей. Матчи посетят: чемпионка Европы, трехкратный обладатель Суперкубка России, игрок московской команды «Динамо» Елизавета Синицына, чемпион Европы, дважды серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Антон Аношко, чемпионка мира 2010 года Леся Махно и заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Коруковец.

Городской округ Щелково 29 апреля примет финал турнира по футзалу. Команды из Подольска, Ступина, Дмитрова и Балашихи выявят сильнейшего. Его гостями станут: двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Евгений Алдонин и трехкратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива», чемпион Голландии в составе «Аякса», посол чемпионата мира-2018 в России Дмитрий Булыкин.

Подробнее ознакомиться с расписанием финальных игр и посмотреть прямые трансляции можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и Телеграм.

На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 000 юных спортсменов. Всего в соревнованиях и активностях единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.